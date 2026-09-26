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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir Odunpazarı'nda otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir Odunpazarı'nda dün akşam otomobilin çarptığı yaşlı kadın hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın için inceleme başlatıldı; kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süre aksadı.

Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AB 5292 plakalı otomobil, yaşlı bir kadına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kısa süreliğine aksayan tramvay seferleri, trafik ekiplerinin olay yerini fotoğraflaması ve aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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