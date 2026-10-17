Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eskişehir Odunpazarı'nda gece çalan ATM alarmı mahalle sakinlerini uyutmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 71 Evler Mahallesi'nde bir ATM'nin dün gece çalan alarmı, yüksek sesle çevrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, uzun süren alarm nedeniyle mahalle sakinleri uyuyamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün gece bir ATM'nin alarmının çalması sonucu çıkan yüksek ses nedeniyle mahalle sakinleri uykusuz kaldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir ATM'nin alarmı dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle çalmaya başladı. Alarmdan yükselen yüksek ses çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verirken, mahalle sakinleri gece boyunca uyuyamadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Uzun süre boyunca çalmaya devam eden alarm nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlar uykusuz kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu

Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
Fatih Dönmez, Haberler.com'a açıkladı: Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz

"Yunanistan'ın yıllık tüketimi kadar gaz üreteceğiz"
Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Peşine düştüler! Fener'in yıldızı yuvadan uçuyor
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz