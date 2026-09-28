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Eskişehir Odunpazarı'nda damperi açık kamyon sanayi sitesi giriş kapısını yıktı

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Eskişehir Odunpazarı'nda damperi açık kamyon sanayi sitesi giriş kapısını yıktı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde damperi açık seyreden kamyon, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nin giriş kapısına çarparak kapıyı yıktı. Kamyonda maddi hasar oluşurken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de damperi açık şekilde seyreden bir kamyon, sanayi sitesinin giriş kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle giriş kapısının yıkıldığı kazada kamyonda da hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Kahramanmaraş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve damperi açık unutulan kamyon, sokak üzerindeki Sanayi Sitesi'nin giriş kapısına çarptı. Kazanın ardından kapı tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, kamyonda maddi hasar oluştu.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kamyonun damperi kalkık ilerlediği ve sanayi sitesinin girişindeki kapısına çarparak yıkıma yol açtığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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