Eskişehir Odunpazarı'nda araçta 174 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de jandarma ekiplerince bir araçta ve içerisindeki şahsın üzerinde yapılan aramada 174 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında park halindeki bir araçtaki şahsın şüpheli hareketlerde bulunması dikkat çekti. Ayrıca araçtan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğinin tespiti üzerine durum adli makamlara bildirildi. Araç içerisinde ve şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 174 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı