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Eskişehir Odunpazarı'nda apartman bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü

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Eskişehir Odunpazarı'nda apartman bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
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Eskişehir Odunpazarı'nda apartman bahçesindeki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, çevre esnafı ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İki ağaç yanarken, 2 motosikletin sahiplerine araçlarını kontrol etmeleri istendi; çocuklar yangını cep telefonuyla kaydetti.

Eskişehir'de bir apartman bahçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtarılan motosikletin sahibi olay yerine koşarak gelirken, yangın anını kayıt altına alan çocukların verdiği tepki gülümsetti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Borsa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartman bahçesindeki kuru otların henüz bilinmeyen sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayılırken, bahçedeki kamelyanın hemen önünde bulunan 2 ağaç yandı. Yoğun bir siyah duman yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevre esnafı hortumla yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin yayılmasının önüne geçti.

Yanmaktan son anda kurtarılan motosikletin sahibi olay yerine koşarak geldi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları da yapılırken, kamelyanın içerisinde bulunan 2 motosikletin sahiplerine haber verilerek araçlarını kontrol etmeleri istendi. 26 ALJ 907 plakalı motosikletin sahibi, olay yerine koşarak geldi. Telaşla motosikletinde hasar olup olmadığına bakan vatandaş, evde olan anahtarı alıp geldikten sonra aracını çekti. Öte yandan apartman sakinleri, binadaki yangın söndürme cihazlarının boş olduğunu belirterek site yönetimine tepki gösterdi.

Çocukların yangına verdiği tepki gülümsetti

Çevredeki çocuklar yangın anını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntüde, ağaçların alev alev yandığı ve yoğun bir duman yükseldiği görüldü. Ayrıca, çocukların ilginç tepkileri gülümsetti. Bir çocuğun, "Ne oluyor, evler yanacak" dediği anlar da görüntüde yer aldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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