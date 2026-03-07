Haberler

Eskişehir-Kütahya yolunda kaza: 3 yaralı

Eskişehir-Kütahya yolunda bir otomobilin, bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Kütahya yolunda bir otomobilin, bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.D. idaresindeki 26 ANV 405 plakalı otomobil, K.A. idaresindeki 26 DE 160 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 26 ANV 405 plakalı otomobilin sürücüsü İ.D. ile araçtaki yolcular E.K. ve D.G.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslar ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gören yaralıların iyi durumda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

