Eskişehir Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı

Eskişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Cemalettin Gencer ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan Emir Gencer ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Eskişehir karayolunda, Polatlı-Sivrihisar sınırında meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Cemalettin Gencer yönetimindeki otomobil, Isparta'dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi Hanife Gencer, oğlu Emir Gencer ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz araçtan savruldu.

Kazada, Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Emir Gencer, önce Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Gencer ise Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü F.E., tedavisinin tamamlanmasının ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nden çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANKARA

İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin 'Güle güle' dediği ilk isim

Fenerbahçe'de deprem! İşte "Güle güle" dediği ilk isim
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Yerdeki not sır perdesini araladı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

Liverpool bu kopuk parmağın bedelini ödeyecek
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin 'Güle güle' dediği ilk isim

Fenerbahçe'de deprem! İşte "Güle güle" dediği ilk isim
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu

Kamera kayıttaydı! Tıp öğrencisi feci şekilde can verdi
'Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık' diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

Dünyanın beklediği haber! Bir ülkeye geçiş izni verildi