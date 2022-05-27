Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele "Afet Bilinci" eğitimi - Haberler

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Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele "Afet Bilinci" eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele 'Afet Bilinci' eğitimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele "Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele "Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 120 personele, Anadolu Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Tolga Yılmaz tarafından "Afet Bilinci" konusunda eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı, başta doğal afetlerde halka yardım görevleri olmak üzere her türlü görev esnasında tüm personelin afetlere yönelik bilinçlenmek suretiyle bireysel ve kurumsal olarak alınması gereken emniyet tedbirlerini alması, mevzuatın kendisine tevdi ettiği her türlü görevi eksiksiz olarak yerine getirebilmesi maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak eğitim faaliyetlerine devam edileceğini duyurdu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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