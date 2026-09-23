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Eskişehir Gökmeydan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Gökmeydan'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramada 6,8 gram bonzai, 51 sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddelerle hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen B.Ç. isimli şahsın Gökmeydan Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada; 6,8 gram bonzai, 51 adet sentetik ecza hapı, 4,51 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 0,6 gram A.M., 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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