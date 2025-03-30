Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden taziye mesajı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa'da görev sırasında rahatsızlanan şehit olan polis memuru Mesut Acar için taziye mesajı yayımladı.

Şanlıurfa'da görev sırasında rahatsızlan polis memuru Mesut Acar şehit oldu. Şehit haberi yurt genelinde üzüntüye neden olurken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yayımlanan mesajda, "Şanlıurfa'da şüpheli bir şahsın yakalanması esnasında yaşanan arbede sırasında rahatsızlanan ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan polis memuru Mesut Acar şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize baş sağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR