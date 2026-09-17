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Eskişehir’deki oto galericinin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir’in Çifteler ilçesinde oto galerisi işleten gencin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde oto galerisi işleten gencin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde oto galerisi işleten Emrah Y.'nin (25) bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz incelemeler sonucunda, olayda kullanılan suç aleti bıçak ele geçirildi. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen A.D. (26), U.Ç. (41) ve A.Y. (21) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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