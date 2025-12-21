Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu
Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan yolcu otobüsü, alevler içinde kalmadan 25 yolcusu ile birlikte tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
- Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkisinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
- Yangında 25 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin tahliye edildi ve yaralanan olmadı.
- Otobüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Eskişehir'de seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki 25 yolcu son anda tahliye edildi. Olay, Eskişehir- Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun yanı sıra 2 şoför ile 1 muavinin bulunduğu yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI
Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangında yolcular eşyalarını kurtararak otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmazken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.