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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazası: 1 Ölü, 42 Yaralı

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Kazası: 1 Ölü, 42 Yaralı
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Eskişehir-Seyitgazi karayolunda meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, sürücünün hava ve yol şartlarına uymadığını tespit etti.

Eskişehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasında jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, sürücünün aracın hızına, yol, araç ve hava şartlarına uydurmadığı tespit edildi.

Eskişehir- Seyitgazi karayolu 16'ncı kilometrede geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında, içinde 44 kişi bulunan yolcu otobüsü taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Antalya'nın Alanya İlçesi'nden kalkan ve Bursa'ya giden Ömer Y. (43) idaresindeki yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucunda, 56 yaşındaki Nihat Yüceler isimli yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 42 kişi ise Eskişehir'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporda, 'Havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atmasıyla' kazanın meydana geldiği belirlendi. Ayrıca 'Sürücünün aracın hızına, yol, araç ve hava şartlarına uydurmadığı' tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kazayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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