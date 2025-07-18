Eskişehir'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, helikopter ile yapılan havadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmaları yapıyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını helikopter ile havadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Bugün, öğleden sonra Sarıcakaya ilçesine bağlı kırsal Beyköy Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu, orman yangını çıktı. Oldukça sapa bir noktada çıkan yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle müdahale edildi. Fazla büyümeden müdahale edilen yangına 4 sorti su bırakan helikopter ile alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin 4 arazöz ve 2 pikap ile belli bir noktaya kadar ilerlediği ve yaya olarak ulaştığı yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yaptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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