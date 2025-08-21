Eskişehir'de Yem Kırma Makinesine Düşen Genç Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Yem Kırma Makinesine Düşen Genç Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
29 yaşındaki Mehmet Taş, yakın zamanda baba olmaya hazırlanırken, Beylikova'daki değirmende yem kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Taş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de yakın zamanda baba olmaya hazırlanan 29 yaşındaki şahıs, değirmende yem kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Beylikova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, değirmene gelen bir araçtaki arpa çuvallarını indiren Mehmet Taş (29), dengesini kaybederek yem kırma makinesine düştü. Ağır yaralanan Taş, düştüğü makineden vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakın zamanda baba olmaya hazırlanıyordu

Mehmet Taş'ın sosyal medyada yaklaşık 6 gün önce paylaştığı 'KARAVAN KAMPI ve BALIK AVI Perseid Meteor Yağmurunu İzledik' başlıklı video ise yürek dağladı. Eşinin hamile olduğu ve yakın zamanda baba olmaya hazırlandığı öğrenilen Taş'ın Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi olup, amatör balıkçılık ile uğraştığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
