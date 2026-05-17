Haberler

Yangında sürünerek kaçmaya çalışan kadının durumu ağır

Yangında sürünerek kaçmaya çalışan kadının durumu ağır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen 42 yaşındaki Saniye A., hastanede ağır durumda tedavi altına alındı.

Eskişehir'de bir dairenin yatak odasında çıkan yangında sürünerek kaçmaya çalışan ve dumandan zehirlenmesi sonucu durumunun ağır olduğu öğrenilen kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası daireye giren ekipler, kapının hemen arkasında 42 yaşındaki Saniye A.'yı hareketsiz buldu. Odada mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen kadının yatak odasından daire kapısına kadar sürünerek ulaştığı ancak burada bilincini kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Saniye A., bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

198 şüpheliden 1'ini tanıdı, onunla da 46 milyonluk işlemi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü

Türkiye'yi bilmeyip Londra'yı öven ünlü oyuncu alay konusu oldu
Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar

Uğurcan ve ailesini şoke edecek karar
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti

Biri 87, diğeri 85 yaşında! Yılların husumetinde kan aktı
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar