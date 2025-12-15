Yaşlı 2 vatandaşı darp edip altın bileziği çalan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de 2 yaşlı vatandaşı darp ettikten sonra altın bileziği çalan şahıs yakalandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 8 Aralık Pazartesi günü, yaşlı 2 vatandaş darp edilerek bir adet altın bilezikleri gasp etmişti. Bu olay üzerine Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Yapılan kamera incelemeleri ve beyanlar doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.C.S. ile olayı azmettirdiği belirlenen M.G., Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 1 adet 20 gram altın bilezik ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR