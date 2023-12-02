Eskişehir'de Yasaklanan Dilencilik Farklı Yöntemlerle Devam Ediyor

Eskişehir Valiliği tarafından geçtiğimiz Ekim ayında yasaklanan dilencilik, kent merkezinde farklı yöntemlerle devam ediyor.

Eskişehir Valiliği, geçtiğimiz Ekim ayında özellikle çocuk ve engelli bireylerin dış çevre olumsuzluklarına maruz kalmaması için su, mendil ve çiçek gibi ürünlerin satılarak, dilencilik yapılmasını yasaklayan 'Genel Emir' yayımladı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağının açıklandığı 'Genel Emir' çerçevesinde, merhamet duygusunu istismar eden kişilere para veren vatandaşların da sorumlu tutulacağı belirtildi. Yayımlanan yasakların ardından son 2 ayda kent merkezindeki dilencilik faaliyetleri büyük ölçüde azaldığı görülürken, bazı dilenciler farklı yöntemler kullanmaya başladı. Asker olduklarını iddia eden 3 şahıs, şehir merkezinde bulunan vatandaşlara kolonya ikram ederken görüldü. İkram edilen kolonyayı kabul eden vatandaşların peşinden giden şahıslar hem helallik istedi hem de harçlık. Şahısların aceleci tavırlarla hareket etmeleri dikkat çekerken, zabıta memurlarını görünce kolonyalarını saklamaları ve hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşmaları gözlerden kaçmadı. Ayrıca şahıslardan birisinin bölgeden koşarak uzaklaşması vatandaşlarda kısa süreli panik oluşturdu.

Bir başka vatandaş ise aynı bölgelerde koltuk değneğine yaslanarak mendil satmaya çalıştı. Eskişehirli vatandaşlar yasaklara uyarak, satıcıdan mendil almadı. - ESKİŞEHİR