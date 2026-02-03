Haberler

Jandarma 140 yasa dışı elektronik sigara ele geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de jandarma, 140 adet yasa dışı elektronik sigara ele geçirdi ve bir şüpheli hakkında işlem başlattı.

Eskişehir'de jandarma, yasa dışı satış için hazırlanan 140 elektronik sigara ele geçirdi, 1 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği elektronik sigaraları haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alındı. Odunpazarı'nda olduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 140 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu

İçinden gelen sese kulak verdi, ormanlık alanda buldu