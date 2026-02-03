Jandarma 140 yasa dışı elektronik sigara ele geçirdi

Eskişehir'de jandarma, yasa dışı satış için hazırlanan 140 elektronik sigara ele geçirdi, 1 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği elektronik sigaraları haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alındı. Odunpazarı'nda olduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 140 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR