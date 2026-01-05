Haberler

Yarış uğruna 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi

Yarış uğruna 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir araçla yarışırken otomobiliyle 3 yayaya çarparak ölümlerine sebep olan sürücü, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir araçla yarışırken idaresindeki otomobil ile 3 yayaya çarparak ölümlerine sebep olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (21) çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybederken, sürücü otomobili 1 kilometre uzakta terk ederek firar etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, bahse konu otomobilin bir araç ile yarış halinde olduğu ve bu esnada tramvay yoluna girerek kazaya karıştığı belirlendi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Otomobili terk ettikten sonra başka bir araca binerek kaçtığı tespit edilen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şahıs, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, "Gerçekten yarışıyor muydun? Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok kritik F-35 mesajı
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor