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Eskişehir'de Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Eskişehir'de Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
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Alpu İlçesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, jandarma ekiplerine teslim edilerek tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Alpu İlçe Şefliği'ne götürüldü.

Eskişehir'de vatandaşın bulduğu ve jandarma ekiplerine teslim ettiği yaralı kızıl şahin şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi'nde vatandaşlar tarafından bir yaralı kızıl şahin bulundu. Vatandaşların koruma altına aldığı yaralı şahin, 17 Ocak 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şahinin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Alpu İlçe Şefliği'ne teslim edildiği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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