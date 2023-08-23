Eskişehir'de yapılan denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bir tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca aranan şüpheliler de tespit edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan, D.G'den bir tabanca, M.D.D'den 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden B.K'nın ise "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığı ayrıca 2 Ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu M.Ü'nün ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Öte yandan motosiklet hırsızlığı suçundan aranan H.K. ise gözaltına alındı.