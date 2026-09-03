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Eskişehir'de Refüje Devrilen Araçta 3 Yaralı

Eskişehir'de Refüje Devrilen Araçta 3 Yaralı
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Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Sarıcakaya kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Muttalip Mahallesi yakınlarında, kent merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. yönetimindeki 26 ABB 728 plakalı hafif ticari araç, virajda savrularak, yol kenarındaki refüje düştü. Kazada sürücü M.S. ile araçtaki Ş.S. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan sürücü M.S. ve yolcu Ş.S., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne; durumu kritik olan diğer yolcu M.S. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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