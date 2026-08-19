Haberler

Eskişehir'de 3 Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de polis ekiplerinin yürüttüğü 3 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandıEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla...

Eskişehir'de polis ekiplerinin yürüttüğü 3 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. 17 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen üç ayrı çalışmada toplam 319 adet sentetik ecza ile 35,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 01.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde kontrol amacıyla durdurulan U.A. isimli şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde 112 adet sentetik ecza ele geçirildi. Aynı gün saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen kontrollerde ise 207 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Emek Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise 35,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, M.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edilen U.A., C.G. ve M.Y. hakkında tutuklama kararı verildi. Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Bakan Gürlek'ten 'Kuytulcular' operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar

Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" açıklaması! Şirketlere kayyum atandı
Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali

Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali
Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu
Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü, 21 bin tahliye

Çin'de sel ve toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü
Tesettürlü hakaret eden şahıslar için düğmeye basıldı

Bu iki alçak için düğmeye basıldı

Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu