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Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: 280 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: 280 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapacağı belirlenen bir şüpheliyi yakalayarak aracında 280 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapacağı belirlenen ve aracında 280 gram bonzai ele geçirilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şüpheli şahsın Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak amacı ile Günyüzü İlçesi'ne götüreceği öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, bahse konu şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada 280 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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