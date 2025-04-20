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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tabanca ile Ele Geçirildi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şüpheli bir araçta 41,5 gram metamfetamin ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince Erenköy Mahallesi çevresinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında Kırbaşı Caddesi üzerinde durdurulan 06 JVE 72 plakalı otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 41,5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan Ali E. ve oğlu Mustafa E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca Ali E.'nin aranma kaydının olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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