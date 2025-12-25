Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'de jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şahıs hakkında işlem başlattı. Ele geçirilen maddeler arasında kubar esrar, skunk, kenevir tohumu ve çeşitli uyuşturucu aletleri bulunuyor.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı çalışmaları neticesinde Çifteler ilçesinde 2 şahsın araç içerisinde uyuşturucu kullandığı bilgisi alındı. Tespit edilen araçta, 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 13 gram skunk, 6 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 5 adet sentetik ecza hap, 14 adet bandrolsüz puro, 11 adet sigara sarma kağıdı, 2 adet öğütücü aparat, 1 adet tabanca şarjörü, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

