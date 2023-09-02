Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kenevirleri esrar haline getirerek haksız kazanç elde etmek amacıyla müşteri aradığını tespit etti. Operasyonda 791,51 gram esrar ele geçirildi.