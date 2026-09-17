Haberler

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheliden 1’i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktar ve türde uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktar ve türde uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. Aramalarda 180,52 gram skunk, 4,47 gram bonzai, 0,66 gram metamfetamin, 0,44 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 7 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., sevk edildiği hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler A.T., İ.B., O.İ., A.A., B.D., Ö.K. ve H.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Özel halk otobüsçülerinden akaryakıt zammına tepki! Türkiye genelinde kontak kapatma kararı 1 Ekim'e ertelendi

28 bin otobüs için o tarih verildi! Esnaftan kontak kapatma resti
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecek! Yeri de belli
İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti

Seçim sonuçları istifa getirdi! Başbakan koltuğu bıraktı

Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

İki kişi zor tuttu! Boyu 1,5 metreyi geçen balık tezgaha çıktı