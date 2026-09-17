Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheliden 1’i tutuklandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı miktar ve türde uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde polis tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı. Aramalarda 180,52 gram skunk, 4,47 gram bonzai, 0,66 gram metamfetamin, 0,44 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 7 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., sevk edildiği hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler A.T., İ.B., O.İ., A.A., B.D., Ö.K. ve H.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı