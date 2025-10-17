Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 311 Şahıs Sorgulandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada 311 şahıs, 53 araç ve 9 iş yeri sorgulanırken, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde KOM ekibi, TEM, ekibi, Narkotik ekibi, Asayiş ekibi, Çevik, Yunus timleri ve Trafik ekiplerinin katılımıyla Asayiş ve Umuma Açık Yerler Uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada; 311 şahıs, 53 araç ve 9 iş yeri sorgulandı. Polis tarafından yapılan çalışmalarda ise; 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsiz yivli av tüfeği, 1 adet payp, 12,4 gram Bonzai olduğu tahmin edilen madde, 6 adet Lyrica hap ve trafik yönünden gerekli işlemler uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - ESKİŞEHİR