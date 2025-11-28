Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de esrar elde etmek için iklimlendirme sistemi kurup kenevir bitkisi yetiştiren 3 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Odunpazarı ilçesinde bazı adreslerde esrar elde etmek için iklimlendirme sistemi oluşturularak kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşıldı. 3 adrese düzenlenen operasyonda 84 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR