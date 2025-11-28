Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, esrar elde etmek amacıyla iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştiren 3 kişi yakalandı. Operasyonda 84 gram esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Eskişehir'de esrar elde etmek için iklimlendirme sistemi kurup kenevir bitkisi yetiştiren 3 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde Odunpazarı ilçesinde bazı adreslerde esrar elde etmek için iklimlendirme sistemi oluşturularak kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşıldı. 3 adrese düzenlenen operasyonda 84 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Ankara'da hastaneye kaldırılan 153 kişinin yemek yediği firma mühürlendi

153 kişiyi hastanelik eden işletmede skandal görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

Fenerbahçe'nin yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
ABD, 19 ülke vatandaşının 'Yeşil Kart'larını incelemeye alıyor

Milyonlarca kişi diken üstünde: ABD'den göçmenleri korkutan karar
Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın kendini zor tuttuğu an! Ağlamamak için yutkunup durdu
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.