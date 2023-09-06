Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlıdan Birisi Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid, esrar ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 81,23 gram metamfetamin, 155,65 gram sentetik kannabinoid, 7,6 gram esrar, 29 adet sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.