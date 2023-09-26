Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin ev ve eklentilerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramalarda 30,5 gram metamfetamin,?10,5 gram esrar,? 4,62 gram sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak"tan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.