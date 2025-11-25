Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Eskişehir'de polis, patates çuvalları içine gizlenmiş 14 kilo 40 gram esrar ele geçirirken, 2 şahıs tutuklandı. Ayrıca sokak satıcılarına yönelik operasyonda 53,44 gram bonzai ve 138 adet captagon ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucuya yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda patates çuvalları içerisine gizlenmiş 14 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, patates çuvalları içerisine gizlenmiş vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 14 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli işlemleri akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sokak satıcılarına operasyon, 1 kişi tutuklandı

Öte yandan yine ekiplerce Cumhuriyet Mahallesi'nde Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise 53,44 gram bonzai, 138 adet captagon ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında işlemler sonrasında, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
