Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 41 Gözaltı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, 41 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sürüyor. Kent genelinde 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 36 olaya müdahale edildi. Ekiplerce 41 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 35 şahıs serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise, 8,51 gram metamfetamin, 80 adet sentetik ecza hapı, 8,71 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 142,46 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR