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Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Satışı Planlayan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Uyuşturucu Madde Satışı Planlayan 2 Şüpheli Yakalandı
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Jandarma ekipleri, Eskişehir Mahmudiye İlçesi'nde uyuşturucu madde satışı yapmayı planlayan 2 şüpheliyi yakaladı. Şahıslar üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 6,6 gram bonzai ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satmayı planladıkları belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanırken, şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 6,6 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mahmudiye İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın uyuşturucu madde satacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüpheli şahısların araçlarında ve üzerlerinde arama yapıldı. Ekiplerin aramaları sonucunda, 6,6 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK188)' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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