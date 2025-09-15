Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Denetimi: 39 Şahıs İşlem Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yapılan denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 39 şahıs üzerinde işlem yapıldı. Elde edilen uyuşturucular arasında metamfetamin, sentetik ecza, esrar, ecstasy ve bonzai bulunuyor.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 39 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 8-15 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 0,89 gram metamfetamin maddesi, 1668 adet sentetik ecza hapı, 255,46 gram esrar maddesi, 22 adet ecstasy hap ve 33,32 gram bonzai maddesi ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 28 olaya müdahale edilip, 39 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.