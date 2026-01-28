Haberler

Üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 50 yaşındaki Yüksel Bozkurt, hastanedeki tedavisine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi Harun Özbek tutuklandı.

Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Yüksel Bozkurt, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'taki bir apartman girişinde 13 Ocak tarihinde meydana geldi. 25 yaşındaki Harun Özbek, kavga ettiği üvey babası 50 yaşındaki Yüksel Bozkurt'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı Bozkurt, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli polis tarafından yakalandı. Harun Özbek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yüksel Bozkurt'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Ocak tarihinde hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

