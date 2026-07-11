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Tur otobüslerine ayrılan alana park eden araçlar ceza kesildi

Tur otobüslerine ayrılan alana park eden araçlar ceza kesildi
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Eskişehir'de tur otobüsleri için ayrılan park alanlarını işgal eden sivil araçlara trafik ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de tur otobüsleri için ayrılan park alanlarını işgal eden sivil araçlara, trafik ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Şehir merkezine gelen turistlerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Şair Fuzuli Caddesi üzerinde tur otobüslerine ayrılan park alanları, bazı sürücüler tarafından kural ihlali yapılarak işgal edildi. Durumun tespit edilmesi üzerine bölgede denetim gerçekleştiren trafik ekipleri, tur otobüslerinin yolcu indirip bindirmesini engelleyen ve trafiği tehlikeye düşüren sivil araçlara müdahale etti. Hatalı park yapan araç sahiplerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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