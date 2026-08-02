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Eskişehir’de tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Eskişehir’de tramvayın çarptığı yaya yaralandı
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Eskişehir’de tramvayın çarptığı yaya yaralandı.

Eskişehir'de tramvayın çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından çevredeki bazı vatandaşlar, vatmanın yayaya bilerek çarptığını iddia etti.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi ve Uludağ Sokak kesişiminde bulunan Anadolu Üniversitesi Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.S. idaresindeki tramvay hat üzerinde seyir halindeyken Y.Y. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Y.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kasten çarpma iddiası

Olaya tanık olan bazı vatandaşlar, vatmanın yayaya bilerek çarptığını iddia etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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