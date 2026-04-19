Eskişehir'de trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen kazada, A.D. idaresindeki 10 ARB 682 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 26 ANR 173 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 çocuk hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, tedbir amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı