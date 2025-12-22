Son 1 hafta içerisinde 30 bin 559 araç ve sürücü denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 30 bin 559 araç ve sürücü denetlenirken, 10 bin 919 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 15-22 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 250 yük taşımacılığı, 743 yolcu taşımacılığı, 3 bin 610 alkol denetimi, bin 381 adet motosiklet ve 5 bin 871 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 30 bin 559 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 10 bin 919 adet trafik cezası yazılırken, 342 araç trafikten men edildi ve 112 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 57 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR