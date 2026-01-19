Haberler

Son 1 hafta içerisinde 26 bin 459 araç ve sürücü denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 26 bin 459 araç kontrol edilirken, 12 bin 98 trafik cezası kesildi. Denetimlerin detayları arasında alkol kontrolü ve emniyet kemeri denetimleri de bulunuyor.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 459 araç ve sürücü denetlenirken, 12 bin 98 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 529 yük taşımacılığı, 412 yolcu taşımacılığı, 3 bin 163 alkol denetimi, 628 adet motosiklet ve 4 bin 240 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 459 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 12 bin 98 adet trafik cezası yazılırken, 278 araç trafikten men edildi ve 88 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 37 yaralanmalı ve 64 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor