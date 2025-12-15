Son 1 hafta içerisinde 27 bin 757 araç ve sürücü denetlendi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 27 bin 757 araç ve sürücü denetlenirken, 10 bin 588 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 8-15 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 838 yük taşımacılığı, 906 yolcu taşımacılığı, 3 bin 323 alkol denetimi, 807 adet motosiklet ve 6 bin 42 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 27 bin 757 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 10 bin 588 adet trafik cezası yazılırken, 354 araç trafikten men edildi ve 119 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 2 ölümlü, 45 yaralanmalı ve 60 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR