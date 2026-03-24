Haberler

Tırda yüklü olan profil demirler yola savruldu, arkadaki araç zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir tırın dorsesindeki profil demirlerin yerinden koparak yola saçılması sonucu başka bir tırda maddi zarar meydana geldi. Olay, Sivrihisar-Polatlı kara yolunda gerçekleşti. Duyarlı vatandaşlar, yoldaki demir parçalarını toplayarak yolda güvenliği sağladı.

Kaza, Sivrihisar-Polatlı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir tırda yüklü olan profil demirler, araç hareket halinde iken bağlı olduğu iplerin kopması sonucu yola savruldu. Demirler, arkadan gelen bir tırın tekerine denk gelerek lastiğin parçalanmasına ve ön tamponun kırılmasına sebep oldu. Yolda trafik dururken, olayı gören duyarlı vatandaşlar, kendi imkanları ile tedbir alarak yoldaki parçaları topladı. Muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması için yolun temizlenmesi sonrası trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

