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Eskişehir'de ters yönde ısrar eden kadın sürücüye 13 bin TL ceza kesildi

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Eskişehir'de ters yönde ısrar eden kadın sürücüye 13 bin TL ceza kesildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ters yönde seyreden kadın sürücü, polisin uyarılarına rağmen duruşmasına geç kaldığını öne sürerek yoluna devam etmek istedi. Geri dönmeyi kabul etmeyen sürücüye ters yön ihlali ve ilgili trafik maddelerinden 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de polisin "ters yöndesiniz" ikazına rağmen "Duruşmaya geç kaldım" diyerek yoluna devam eden ve avukat olduğunu belirten kadın sürücüye 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri 26 AV 370 plakalı otomobiliyle ters yönde seyreden sürücüyü fark ederek durdurdu. Ekiplerin ters yönden geldiğini belirterek geri dönmesi yönündeki ısrarlı ikazlarına aldırış etmeyen kadın, avukat olduğunu ve adliyedeki duruşmasına geç kaldığını öne sürerek yoluna devam etmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen geri dönmeyi kabul etmeyen kadın sürücüye, ters yön ihlali ve ilgili trafik maddelerinden 13 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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