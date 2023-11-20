Eskişehir'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Kamerada

Eskişehir'de bozulan motosikleti ayağıyla ittirerek trafiği tehlikeye atan başka bir motosikletli, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli bir sürücü, arkadaşının motosikleti bozulunca ayağını bozulan motosiklete dayadı ve ittirerek yolculuk yaptı. Duyarsız sürücüler, trafikte bu şekilde ilerleyerek tehlikeye davetiye çıkarırken, arkadaşını ittiren motorcunun plakasını söktüğü dikkatlerden kaçmadı. Yoğun trafiğe aldırış etmeden yan yana ilerleyen motorcular, diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Motorcuların arkasında ilerleyen bir başka sürücü de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ESKİŞEHİR