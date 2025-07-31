Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, Roma dönemine ait tarihi eserleri bulunduran bir şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 214 bronz sikke, 14 obje ve 4 yüzük yer alıyor.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan tarihi eser kaçakçısı hakkında soruşturma başlatılırken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi. Odunpazarı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli şahıs, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yanında bulunan çantada yapılan aramada, Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen 214 adet bronz sikke, 14 adet obje ve 4 adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rıza Akpolat'ın baldızı, bir çanta dolusu parayla döviz bürosunda

Baldıza, bir çanta dolusu paranın hesabı sorulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren faiz oranları düşüyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarından itibaren rakamlar değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.