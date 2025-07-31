Eskişehir'de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan tarihi eser kaçakçısı hakkında soruşturma başlatılırken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi. Odunpazarı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli şahıs, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yanında bulunan çantada yapılan aramada, Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen 214 adet bronz sikke, 14 adet obje ve 4 adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR