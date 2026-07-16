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Eskişehir'de tankerin lastiğinin bomba gibi patladığı anlar kamerada

Eskişehir'de tankerin lastiğinin bomba gibi patladığı anlar kamerada
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Eskişehir'de seyir halindeki tehlikeli madde taşıyan tankerin arka lastiği büyük bir gürültüyle patladı. O anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansırken, sürücü aracı güvenli şekilde sağ şeride çekti. Olayda yaralanan olmadı.

Eskişehir'de seyir halindeki tankerin arka lastiği büyük bir gürültüyle patlarken, o anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesinde çevre yolunun Ankara istikametinde seyreden ve üzerinde "Tehlikeli Madde" ibaresi yer alan 42 ETS 79 plakalı tankerin arka lastiklerinden biri büyük bir gürültüyle patladı. Lastiğin patlama anı, o sırada tankerin hemen arkasında seyreden bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle parçalanan lastik yola savrulurken, tanker sürücüsü soğukkanlılığını koruyarak, aracını güvenli şekilde sağ şeride çekmeyi başardı. Olayda yaralanan olmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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