Eskişehir'de Taksi Durağında Park Kavgası

Eskişehir'de bir şahsın taksi durağına otomobilini park etmesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavga polis ekiplerinin müdahelesiyle son buldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddialarına göre; çevredeki çay bahçesinde oturmak isteyen bir erkek şahıs, idaresindeki otomobili yol üzerindeki taksi durağının önüne park etti. Durakta çalışan yaşlı bir adam, park yapılan alana gelecek taksilerin olduğunu belirterek şahıstan otomobilini çekmesini istedi. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Çıkan kavgaya diğer taksiciler de dahil oldu

İddiaya göre, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören diğer taksiciler de olaya dahil oldu. Taraflar, ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekiplerinin müdahelesiyle ayrıldı. Durağa otomobil park eden şahıs, kendisine hakaret edildiği için sinirlendiğini söyledi.

Ekiplerce sakinleştirilen şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. - ESKİŞEHİR